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عربي-دولي

زيلينسكي: نحتاج لإمدادات أسرع وأسلحة جديدة لمواجهة وضع "صعب للغاية"

Lebanon 24
29-01-2023 | 14:48
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تواجه وضعاً "صعباً للغاية" في منطقة دونيتسك الشرقية وتحتاج إلى إمدادات أسلحة أسرع وأنواع جديدة من الأسلحة لمقاومة الهجمات الروسية.

وأضاف في خطابه الليلي المصور: "الوضع صعب للغاية. هناك هجمات روسية مستمرة في باخموت وفوليدار وقطاعات أخرى في منطقة دونيتسك".
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وأردف: "تريد روسيا أن تطول الحرب وتُنهك قواتنا.. لذلك علينا تسريع الأحداث والإسراع بالإمدادات وإتاحة خيارات أسلحة جديدة لأوكرانيا".
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