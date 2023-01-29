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عربي-دولي

بعد عبوره حدود العراق لسوريا.. طيران مجهول يقصف رتلاً من الشاحنات

Lebanon 24
29-01-2023 | 15:34
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أفادت وسائل إعلام عراقية، عن سماع دوي انفجارات قرب مدينة القائم في محافظة الأنبار العراقية.

وكشف مصدر أمني إن أصوات الانفجارات ناجمة عن قصف على الشريط الحدودي بين القائم ومدينة البوكمال السورية، مضيفاً أن صواريخ استهدفت صهاريج أو مقرات بالمنطقة.
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من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ثلاثة انفجارات وقعت في البوكمال قرب الحدود السورية - العراقية، مؤكداً تدمير 6 شاحنات تبريد في البوكمال السورية جراء غارات جوية.

وأضاف المرصد أن طائرة تابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش حلقت فوق الشريط الحدودي بالتزامن مع الانفجارات.
 
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