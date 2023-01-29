بايدن يستقبل رئيس مجلس النواب لمناقشة عجز الموازنة الأميركية

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الرئيس جو بايدن سيستقبل رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي في البيت الأبيض، الأربعاء، لمناقشة عدد من القضايا.وذكرت أن بايدن سيسأل مكارثي عن خططه بشأن تقليل عجز الموازنة وتحقيق النمو الاقتصادي، وكذلك ما إذا كان ينوي الوفاء بـ"التزاماته الدستورية" بمنع التخلف عن سداد الديون.وكان مكارثي قد قال، في وقت سابق الأحد، إن الجمهوريين "لن يسمحوا" بتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، وأنه سيلتقي بايدن لمناقشة رفع سقف الدين، وإيجاد طرق "معقولة" للتحكم في الإنفاق الحكومي.