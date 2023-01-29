إيران: وزير الخارجية القطري نقل لنا رسائل من أطراف الاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأحد أن بلاده تسلمت رسائل من أطراف الاتفاق النووي عبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مرحبا في الوقت نفسه بأي مبادرة من الدوحة من شأنها رفع العقوبات الغربية عن طهران.

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وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن في طهران: "تسلمنا اليوم رسائل من أطراف الاتفاق النووي عن طريق وزير الخارجية القطري ونشكر الدوحة لمساعيها من أجل عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق ورفع العقوبات عن طهران".

كما رحّب بموقف الدوحة الداعي إلى الحوار الإقليمي قائلا إن "طهران ترحب دوما بمثل هذا الحوار الذي من شأنه إزالة بعض التوترات والمشكلات في المنطقة".

وذكر أنه بحث مع نظيره القطري موضوعات عدة تخص العلاقات الثنائية لا سيما تطوير التعاون التجاري والاقتصادي في القطاعين الحكومي والخاص وضرورة الإسراع في تنمية العلاقات أكثر فأكثر.

من جانبه، أكّد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أنه حمل خلال هذه الزيارة رسائل غربية إلى الجانب الإيراني قائلا إن "الرسائل كانت من أطراف متعددة وحول مواضيع مختلفة وحاليا تتوفر فرصة مناسبة لتسوية المشكلات والعودة إلى الاتفاق النووي".

وأوضح الوزير القطري أن "واشنطن حملتنا رسائل لنقلها إلى إيران بشأن موضوع يتعلق بالاتفاق (النووي) وربما ليس له صلة مباشرة بالاتفاق".



