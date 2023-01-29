Advertisement

عربي-دولي

إيران: وزير الخارجية القطري نقل لنا رسائل من أطراف الاتفاق النووي

Lebanon 24
29-01-2023 | 17:30
A-
A+
Doc-P-1033593-638106350542551288.jpg
Doc-P-1033593-638106350542551288.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأحد أن بلاده تسلمت رسائل من أطراف الاتفاق النووي عبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مرحبا في الوقت نفسه بأي مبادرة من الدوحة من شأنها رفع العقوبات الغربية عن طهران.
Advertisement
وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن في طهران: "تسلمنا اليوم رسائل من أطراف الاتفاق النووي عن طريق وزير الخارجية القطري ونشكر الدوحة لمساعيها من أجل عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق ورفع العقوبات عن طهران".
كما رحّب بموقف الدوحة الداعي إلى الحوار الإقليمي قائلا إن "طهران ترحب دوما بمثل هذا الحوار الذي من شأنه إزالة بعض التوترات والمشكلات في المنطقة".
وذكر أنه بحث مع نظيره القطري موضوعات عدة تخص العلاقات الثنائية لا سيما تطوير التعاون التجاري والاقتصادي في القطاعين الحكومي والخاص وضرورة الإسراع في تنمية العلاقات أكثر فأكثر.
 
من جانبه، أكّد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أنه حمل خلال هذه الزيارة رسائل غربية إلى الجانب الإيراني قائلا إن "الرسائل كانت من أطراف متعددة وحول مواضيع مختلفة وحاليا تتوفر فرصة مناسبة لتسوية المشكلات والعودة إلى الاتفاق النووي".
وأوضح الوزير القطري أن "واشنطن حملتنا رسائل لنقلها إلى إيران بشأن موضوع يتعلق بالاتفاق (النووي) وربما ليس له صلة مباشرة بالاتفاق".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:39 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:30 | 2023-01-29
23:00 | 2023-01-29
19:30 | 2023-01-29
19:00 | 2023-01-29
18:30 | 2023-01-29
18:00 | 2023-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website