ترامب: انتخابي في 2024 آخر فرصة لإنقاذ الولايات المتحدة

دشّن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حملته الانتخابية بخطابين أمام مؤيديه ونشطاء جمهوريين في كولومبيا عاصمة ولاية كارولاينا الجنوبية، ومدينة سالم بولاية نيوهامبشر، تعهّد فيهما بمواجهة المؤسسة السياسية الفاسدة وإنهاء حكم العصابات، وإنقاذ أميركا من اليسار ووسائل الإعلام والدولة العميقة.

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وبعد شهرين ونصف الشهر من إعلان ترشّحه للوصول إلى البيت الأبيض للمرة الثالثة، قال ترامب، محاطاً بالأعلام وبعض حلفائه السياسيين الأكثر ولاء بكولومبيا، إن "انتخابات 2024 هي فرصتنا الأخيرة لإنقاذ أميركا، ونحن بحاجة إلى قائد مستعد للقيام بذلك منذ اليوم الأول، وهناك رئيس واحد فقط تحدّى المؤسسة بكاملها في واشنطن، وبتصويتكم العام المقبل، سنفعل ذلك مرة أخرى".

وأضاف ترامب: "نحن بحاجة إلى مقاتل يمكنه الوقوف في وجه اليسار ووسائل الإعلام والدولة العميقة ودعاة العولمة والصين، والوقوف من أجل أميركا، هذا ما نفعله، نحن ندافع عنها".

وقبل ساعات، تعهّد ترامب، أمام حشد في نيوهامبشر، بإنقاذ الولايات المتحدة من الدمار على يد مؤسسة سياسية أنانية وراديكالية وفاسدة، ورئيس وضع البلاد على طريق التدمير.

وتابع: "أنا غاضب أكثر الآن، وأصبحت أكثر التزامًا من أي وقت مضى، وعلينا إنهاء حكم العصابات للحفاظ على كرامة الأميركيين ومقدراتهم".

ولم يُدخل الرئيس السابق أيّ تغيير ملحوظ في خطابه، وكرّر ادعاءاته بأن انتخابات 2020 سُرقت منه، وحذّر من تغيير مسار الانتخابات المقبلة على غرار ما حدث فيها.

ووجّه إهانات لمنافسيه السياسيين، أبرزها لمعارضيه من الجمهوريين الذين اعتبر أنهم أكثر خطورة من الديموقراطيين.

وقال ترامب لجمهوره: "بعد عام واحد من الآن سوف نفوز في الانتخابات التمهيدية في نيوهامبشر، وبعد ذلك، بمساعدة أهل الولاية الطيبين سنستعيد بلادنا وسنستعيد البيت الأبيض، وسنقوم بتصويب مسار الولايات المتحدة".