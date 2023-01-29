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ستولتنبرج يحث كوريا الجنوبية على زيادة دعمها العسكري لأوكرانيا

Lebanon 24
29-01-2023 | 23:30
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حث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، الاثنين، كوريا الجنوبية على زيادة دعمها العسكري لأوكرانيا.
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