في حادثة هي السادسة من نوعها بأقل من شهر.. إطلاق نار جماعي في كاليفورنيا يوقع قتلى وجرحى

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سقط 3 أشخاص وجرح 4 في سادس حادث إطلاق ناري جماعي في ولاية كاليفورنيا الأميركية منذ بداية 2023، وثاني إطلاق نار جماعي في 8 أيام بالولاية، وفقاً لموقع "أكسيوس" الأميركي.ووقع الحادث الأخير، السبت، في حي بيفيرلي كريست الراقي بمدينة لوس أنجلوس بالقرب من بيفيرلي هيلز.ووقع إطلاق النار الجماعي في الساعة 2:30 صباحاً، ولم تتوفر معلومات فوراً بشان منفذ الحادث.