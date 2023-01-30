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زلزال بقوة 5.8 يضرب إقليم شينجيانج الصيني

Lebanon 24
30-01-2023 | 00:30
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ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة إقليم شينجيانج جنوبي الصين، الاثنين، وفقاً لما أفاد به المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل.

ووقع الزلزال على عمق 33 كيلومتراً.
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