زلزال بقوة 5.8 يضرب إقليم شينجيانج الصيني

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة إقليم شينجيانج جنوبي الصين، الاثنين، وفقاً لما أفاد به المركز الأوروبي المتوسطي للزلازل.



ووقع الزلزال على عمق 33 كيلومتراً.

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