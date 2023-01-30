شولتز: ألمانيا لن تزوّد أوكرانيا بطائرات مقاتلة

جدّد المستشار الألماني أولاف شولتز، التأكيد على أن بلاده لن ترسل طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا، وذلك بعد أن كثّفت كييف دعواتها الغرب الى تسليمها أسلحة أكثر تطوراً لمساعدتها في صد الغزو الروسي.



وكان شولتز قد وافق، الأربعاء، على إرسال 14 دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا وعلى السماح لبلدان أوروبية أخرى بالقيام بالمثل، بعد نقاش حاد استمر أسابيع وضغوط متزايدة مارسها الحلفاء.

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