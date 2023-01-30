ماكرون يدعو الإسرائيليين والفلسطينيين إلى عدم "تأجيج دوامة العنف"

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإسرائيليين والفلسطينيين إلى "عدم تأجيج دوامة العنف"، بعد الهجومين اللذين شهدتهما القدس الشرقية ومقتل فلسطيني على يد حرّاس إسرائيليين.



وخلال محادثات هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "ذكّر رئيس الجمهورية بضرورة أن يتجنّب الجميع اتّخاذ تدابير من شأنها تأجيج دوامة العنف"، وفق بيان للرئاسة الفرنسية.

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