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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يبحث تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

Lebanon 24
30-01-2023 | 02:00
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قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن الاتحاد الأوروبي يستكشف الخيارات القانونية لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، في تغيير كبير لسياسته يغامر بأي أمل في إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
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وذكرت الصحيفة أن الخطوة التي تحظى بتأييد فرنسا وألمانيا، وكلاهما طرفان في المفاوضات المعطلة مع إيران، تأتي رداً على إمداد طهران لروسيا بالمسيرات المسلحة في حربها ضد أوكرانيا، وكذلك "قمعها العنيف" للتظاهرات.

ونقلت الصحيفة عن 4 مصادر مطلعة على الأمر قولها إن باريس وبرلين أعلنتا دعمهما للإجراء في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد، الأسبوع الماضي.

ومن المنتظر أن تصدر الخدمة القانونية بالاتحاد رأيها لعواصم الدول الأعضاء الـ27 بشأن قانونية الإجراء خلال 3 أسابيع.
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