بوتين هدد رئيس وزراء أوروبي بالقتل بصاروخ.. من هو؟

كشف رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، ان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هدد بقتله بصاروخ خلال مكالمة هاتفية "استثنائية" قبل غزو أوكرانيا.

وأوضح جونسون لـ"بي.بي.سي" في فيلم وثائقي بعنوان "بوتين ضد الغرب" يعرض قريبا: "لقد هددني في مرحلة ما (من المكالمة)، وقال 'بوريس، لا أريد أن أؤذيك، لكن بصاروخ، لن يستغرق الأمر أكثر من دقيقة واحدة أو شيء من هذا القبيل".

وأضاف جونسون "أعتقد أنه من خلال النبرة الهادئة التي كان يتحدث بها، ونوع من الانفصال الذي بدا أنه يمتلكه، كان يماشي فقط محاولاتي لحمله على التفاوض".

Advertisement

وأشار موقع الـ"بي.بي.سي" إلى استحالة معرفة ما إذا كان بوتين جادا في تهديده خلال المقابلة التي استغرقت وقتا طويلا. وكان الحديث يدور حول الدعم الافتراضي للناتو على حدود روسيا إذا قرر بوتين غزو أوكرانيا.

وقال جونسون في الفيلم الوثائقي إنه لم يعتبر تعليقات بوتين تهديدا. ومضى ليصبح أحد أكبر مؤيدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزار كييف منذ استقالته من منصب رئيس الوزراء.

والتقى رئيس الوزراء البريطاني السابق مع زيلينسكي خلال زيارة إلى كييف في وقت سابق من هذا الشهر - وهي ثالث رحلة يقوم بها منذ بدء حرب بوتين على أوكرانيا في شباط الماضي. (الحرة)