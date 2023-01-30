الخارجية الروسية: موسكو وواشنطن ستواصلان محادثات تبادل السجناء

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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله الاثنين، إن روسيا والولايات المتحدة ستواصلان محادثاتهما بشأن تبادل السجناء ولكن ليس من المرجح أن ينتهي الأمر بتبادل يشمل جميع السجناء لدى الجانبين.