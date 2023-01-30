8 ضحايا في هجوم بالرصاص على حفل عيد ميلاد بجنوب إفريقيا

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قالت الشرطة في جنوب إفريقيا، إن 8 أشخاص قتلوا بالرصاص وأصيب 3 آخرون في حادث إطلاق النار بحفل عيد ميلاد في إقليم إيسترن كيب.وذكرت الشرطة في بيان أن الحادث وقع في أحد المنازل عندما أطلق مسلحان النار على ضيوف تجمعوا في حفل عيد ميلاد.وأوضحت الشرطة أنها لم تعتقل أحداً حتى الآن وأنها تحقق في ملابسات الحادث.