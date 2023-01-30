مسؤول روسي يستبعد إجراء محادثات مع أوكرانيا أو الغرب

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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف قوله، إنه ليس من المنطقي أن تجري روسيا محادثات مع أوكرانيا أو الدول الغربية التي "تحركها كالدُمى" بعد أن قررت الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بدبابات.وقال ريابكوف إن‭ ‬الغرب لم يطرح أي مبادرات جادة لحل الأزمة الأوكرانية.