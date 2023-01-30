اليابان: سنواصل مراقبة وضع كورونا في الصين

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قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، إن اليابان ستواصل مراقبة وضع كوفيد-19 في الصين والتعامل "بمرونة" مع إجراءات الضوابط على الحدود.جاء التعليق بعد يوم من إعلان السفارة الصينية في اليابان أنها استأنفت إصدار التأشيرات العادية للمواطنين اليابانيين المسافرين إلى البلاد.وكانت الصين قد توقفت في وقت سابق من هذا الشهر عن إصدار تأشيرات لليابانيين بعد أن شددت طوكيو القيود المتعلقة بكوفيد-19 على الحدود للمسافرين القادمين مباشرة من الصين.