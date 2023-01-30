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عربي-دولي

اليابان: سنواصل مراقبة وضع كورونا في الصين

Lebanon 24
30-01-2023 | 01:15
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قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، إن اليابان ستواصل مراقبة وضع كوفيد-19 في الصين والتعامل "بمرونة" مع إجراءات الضوابط على الحدود.

جاء التعليق بعد يوم من إعلان السفارة الصينية في اليابان أنها استأنفت إصدار التأشيرات العادية للمواطنين اليابانيين المسافرين إلى البلاد.
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وكانت الصين قد توقفت في وقت سابق من هذا الشهر عن إصدار تأشيرات لليابانيين بعد أن شددت طوكيو القيود المتعلقة بكوفيد-19 على الحدود للمسافرين القادمين مباشرة من الصين.
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