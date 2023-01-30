العراق يعلن اعتزامه عقد لقاءات مع تركيا وإيران بشأن تقاسم المياه

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قال وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب إن بلاده بصدد عقد لقاءات مع تركيا وإيران بخصوص مسألة تقاسم المياه، معبراً عن أمله بالتوصل إلى "تفاهمات" في هذا الشأن.وأضاف الوزير في مقابلة مع شبكة "رووداو" الكردية الاثنين: "حالياً نحن بصدد عقد لقاءات مع الجارتين، وبشكل خاص الجارة تركيا للتباحث بشأن هذه النقطة الحيوية والمهمة، من أجل زيادة إطلاقاتهم (المائية) والتعرف على خطتهم التشغيلية للأشهر المقبلة".وتابع: "نأمل في التوصل إلى تفاهمات بشأن هذا الموضوع وتحقيق الهدف المتمثل في تأمين حصة مائية عادلة ومنصفة للعراق".