المملكة العربية السعودية وإيران: تنازلات مطلوبة في "النفوذ والنووي"

كانت المملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية خصمين رئيسيين منذ الثورة الإسلامية التي أطاحت بالنظام الملكي في إيران عام 1979.



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وبحسب مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، "لكل قوة اليوم العديد من الوكلاء الذين يشكلون مناطق نفوذ إقليمية. فمعظم الجماعات التابعة لإيران (وليس كلها) شيعية، بينما الجماعات المرتبطة بالسعودية سنّية. شكّل التنافس السعودي الإيراني جزءًا كبيرًا من تاريخ الشرق الأوسط الحديث. دعمت الرياض الرئيس العراقي السابق صدام حسين في حربه التي استمرت ثماني سنوات مع إيران في الثمانينيات. في عام 1982، ساعدت طهران في إنشاء وتمويل وتدريب حزب الله، والذي مارس سيطرة متزايدة على السياسة اللبنانية منذ ذلك الحين. كما أدى الغزو الأميركي للعراق عام 2003 وسقوط صدام حسين إلى سعي إيران لممارسة نفوذ شيعي على البلاد في صراع استمر من نواحٍ عديدة حتى يومنا هذا. وحددت المواجهة السعودية الإيرانية أيضًا صراعات ما بعد الربيع العربي في سوريا واليمن". في ذلك الوقت،دعا آية الله روح الله الخميني إلى تصدير الثورة، مما أدى إلى قلق عربي لا سيما في المملكة العربية السعودية. ومنذ ذلك الحين،شكلت سلسلة من المواجهات المباشرة وغير المباشرة بين طهران والرياض، المشهد الجيوسياسي للشرق الأوسط - والخليج على وجه الخصوص.وبحسب مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، "لكل قوة اليوم العديد من الوكلاء الذين يشكلون مناطق نفوذ إقليمية. فمعظم الجماعات التابعة لإيران (وليس كلها) شيعية، بينما الجماعات المرتبطة بالسعودية سنّية. شكّل التنافس السعودي الإيراني جزءًا كبيرًا من تاريخ الشرق الأوسط الحديث. دعمت الرياض الرئيس العراقي السابق صدام حسين في حربه التي استمرت ثماني سنوات مع إيران في الثمانينيات. في عام 1982، ساعدت طهران في إنشاء وتمويل وتدريب حزب الله، والذي مارس سيطرة متزايدة على السياسة اللبنانية منذ ذلك الحين. كما أدى الغزو الأميركي للعراق عام 2003 وسقوط صدام حسين إلى سعي إيران لممارسة نفوذ شيعي على البلاد في صراع استمر من نواحٍ عديدة حتى يومنا هذا. وحددت المواجهة السعودية الإيرانية أيضًا صراعات ما بعد الربيع العربي في سوريا واليمن".

وتابعت المجلة، "على الرغم من أن الدولتين شهدتا فترات من الانفراج والتقارب في التسعينيات، فإن فوز محمود أحمدي نجاد في الفترة 2005-13 بالرئاسة الإيرانية، والصعود المستمر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وانتخاب الرئيس الإيراني المحافظ إبراهيم رئيسي في عام 2021، قد قضت على أي تقدم على هذه الجبهة. على الرغم من أن إيران والسعودية أجرتا محادثات منذ عام 2021 في العراق، إلا أن الجزء الأكبر من علاقتهما لا يزال عدوانيًا. ردت الرياض حتى الآن على اتهامات إيران بالتدخل في الاحتجاجات بصمت حذر. في غضون ذلك، منحت الذراع الإعلامية التي تسيطر عليها الدولة في المملكة وقتًا سخيًا لبث المظاهرات".

وأضافت المجلة، "في هذا السياق، قد يفترض المرء أن المملكة العربية السعودية تسعى في نهاية المطاف إلى زوال نظام الملالي في إيران. بعد كل شيء، ورد أن العاهل السعودي الملك عبد الله، قبل وفاته في عام 2015، طلب من الولايات المتحدة "قطع رأس الأفعى"، في إشارة إلى برنامج إيران النووي. لكن كل هذا قد يكون واجهة لفظية: هناك أدلة كثيرة على أن الإدارة السعودية الحالية عقلانية - ولا ترغب في الواقع في سقوط الجمهورية الإسلامية. عوضاً عن ذلك، تسعى الرياض إلى إضعاف طهران بما يكفي لانتزاع تنازلات جيوسياسية رئيسية. قد يشمل ذلك تنازلات إيرانية بشأن برنامجها النووي، وعدم التدخل في الشؤون العربية، ووقف الدعم لحلفائها الإقليميين مثل حزب الله والحوثيين وحماس".



وتابعت المجلة، "على الرغم من أن الأمر غير محتمل، إلا أنه من الجدير التفكير في ما يمكن أن يعنيه سقوط النظام الديني لمستقبل الحكم في إيران. إذا تم الإطاحة بقادة رجال الدين، فمن المرجح أن تكون الدولة، إما محكومة من قبل القيادة العسكرية للحرس الثوري الإيراني أو تصبح مجزأة على غرار سوريا أو ليبيا. يمكن أن يتخذ هذا التقسيم أشكالًا مختلفة، مما يؤدي إلى إنشاء حكومات متنافسة أو تقسيم إقليمي على أسس عرقية. قد يشهد الأول صراعًا في الشرعية بين الجماعات التي تفضل إيران الجمهورية وتلك التي تطالب بعودة النظام الملكي المخلوع عام 1979. ويمكن أن يشمل الأخير دولًا إقليمية عرقية تحكمها حكومات كردية وعربية وأذرية وبلوشية".



وأضافت المجلة، "سيكون لكلتا الحالتين تداعيات أمنية خطيرة على منطقةالخليج الأوسع. يمكن أن تكون إيران بقيادة الجيش في مواجهة شديدة مع الرياض. بعد أيام قليلة من تهديد الحرس الثوري الإيراني للسعودية في تشرين الأول الماضي، أبلغت الرياض واشنطن أنها تلقت معلومات استخبارية تفيد بأن إيران تستعد لضرب المملكة. على الرغم من أنها لم تتحقق بعد، فإن المحنة تذكرنا بضربات أرامكو السعودية في عام 2019. أدى الربيع العربي إلى تفتيت دول الشرق الأوسط الرئيسية مثل سوريا وليبيا وساعد في ولادة جماعات إرهابية، مثل الدولة الإسلامية، التي زعزعت استقرار المنطقة. شيء مشابه يمكن أن يتكشف مع الفصائل الانفصالية الإيرانية إذا تم إضعاف طهران".



وبحسب المجلة، "قد يؤدي ذلك إلى خطر واضطراب في وقت تقوم فيه دول الخليج بتطوير مشاريع عملاقة لتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الوقود الأحفوري. وتعتمد هذه المساعي على الاستثمار الأجنبي - الذي يتطلب تماسك الدولة واستقرارها. على الرغم من صلاته بالجماعات المسلحة الإقليمية مثل حزب الله والحوثيين، يسعى النظام في طهران إلى موازنة نفوذه الإقليمي في مقابل نفوذ دول الخليج العربية والجيش الأميركي. وهذا يسمح له بالحفاظ على صورته كقوة إقليمية وحماية مصالحه مع انتزاع التنازلات من جيرانه. كما وقد يؤدي الانهيار الكامل للجمهورية الإسلامية إلى إضعاف هذه الجماعات المسلحة التابعة، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى تصعيدها وأن تكون أكثر خطورة على الرياض وجيرانها. بدلاً من استفزازها بهدف تحقيق انهيارها، تفضل المملكة العربية السعودية عوضاً عن ذلك نزع فتيل إيران ببطء دون الانخراط في مواجهة عسكرية مباشرة".



وختمت المجلة، "في الوقت الذي تواجه فيه طهران معارضة عالمية لردها على حركة الاحتجاج المستمرة، واتهامات بالتعاون مع روسيا في أوكرانيا، والاتفاق النووي غير المستقر، يبدو أن نهج الرياض يعمل. يريد ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان أن تكون إيران ضعيفة بما يكفي لإجبارها على تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي ونفوذها الإقليمي - لكن طهران المزعزعة تمامًا ستلحق الضرر بالمملكة أكثر مما قد تأتي لها بالنفع".