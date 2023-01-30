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عربي-دولي

أميركا تصدر تحذيراً جديداً من هجمات إرهابية محتملة في تركيا

Lebanon 24
30-01-2023 | 03:08
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حذرت السفارة الأميركية في تركيا رعاياها، من هجمات محتملة على كنائس ومعابد يهودية وبعثات دبلوماسية في إسطنبول وذلك في ثاني تحذير من نوعه خلال 4 أيام فحسب إثر وقائع حرق مصاحف في أوروبا.

وقالت السفارة الأميركية في تحذير أمني محدث إن "هجمات انتقامية وشيكة محتملة يشنها إرهابيون" قد تقع في مناطق يتردد عليها الغربيون في المدينة مثل أحياء بيوغلو وغلطة وتقسيم واستقلال.
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وأضافت السفارة أن السلطات التركية تتحرى الأمر.
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