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عربي-دولي

الجيش البريطاني لم يعد قوة قتالية عالية المستوى.. هذا ما كشفه جنرال أميركي كبير

Lebanon 24
30-01-2023 | 04:16
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أخبر جنرال أميركي كبير وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن الجيش البريطاني لم يعد قوة قتال عالية المستوى وأنه "غير قادر على حماية بريطانيا والحلفاء".

 

ووفقا لقناة "سكاي نيوز" البريطانية، فقد أبلغ الجنرال الأميركي رفيع المستوى، وبشكل سري، وزير الدفاع البريطاني بهذا الأمر.

 

ويقال إن عقودا من التخفيضات أدت إلى تراجع القدرة القتالية الحربية للجيش البريطاني، والتي يجب عكسها بشكل أسرع مما كان مخططا له في ضوء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

 

ونقلت القناة عن مصادر دفاعية أن الجنرال الأميركي قدم هذا التقييم في الخريف الماضي.

 

وصنف الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا كدول تتمتع بقوة قتالية عالية المستوى، كما صنف دولا مثل ألمانيا وإيطاليا كدول تنتمي إلى المستوى الثاني، أي الأقل استعدادا للقتال.

 

وفي حديثه حول بريطانيا قال: "ليس لديك المستوى الأول. إنه بالكاد المستوى الثاني".

 

وقالت المصادر إن ريشي سوناك يخاطر بالفشل في دوره "كرئيس للوزراء في زمن الحرب ما لم يتخذ إجراءات عاجلة في ضوء التهديد الأمني المتزايد الذي تشكله روسيا".

 

ومن أجل القيام بذلك، تم اقتراح زيادة ميزانية الدفاع بما لا يقل عن 3 مليارات جنيه إسترليني سنويا دون مزيد من التخفيضات في حجم الجيش، في حين يجب تخفيف قواعد المشتريات في وقت السلم من أجل شراء الأسلحة بسرعة.

 

وقال المصدر: "لدينا رئيس وزراء في زمن الحرب ومستشار في زمن الحرب.. سينظر التاريخ إلى الخيارات التي يتخذونها في الأسابيع المقبلة على أنها أساسية لما إذا كانت هذه الحكومة تعتقد حقا أن واجبها الأساسي هو الدفاع عن العالم أو ما إذا كان هذا مجرد شعار يجب التشدق به." (سكاي نيوز)

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