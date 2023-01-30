قتلى وجرحى بانفجار داخل مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية (فيديو)

قُتل ما لا يقل عن 19 شخصا في انفجار بمسجد في مدينة بيشاور الباكستانية، وفق ما أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر طبية.

وأشارت رويترز إلى ان معظم القتلى في انفجار مسجد بيشاور هم من رجال الشرطة.

وأفاد مسؤول بمستشفى بيشاور بوصول أكثر من 70 جريحا بيهم عدد من الحالات الحرجة بعد تفجير المسجد.

مراسل العربية: جرحى في انفجار بمسجد في #بيشاور شمال غرب #باكستان وقوات الأمن تطوق المنطقة

#العربية pic.twitter.com/b71JMEMi9e — العربية (@AlArabiya) January 30, 2023 Advertisement

من جهته، قال مسؤول في الشرطة الباكستانية لرويترز إن انفجارا وقع في مسجد كان به عدد كبير من المصلين في مدينة بيشاور بشمال غرب البلاد اليوم الاثنين.

وأضاف المسؤول سيكاندار خان "انهار جزء من المبنى ويعتقد أن الكثيرين تحت الأنقاض". (العربية)