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عربي-دولي

قتلى وجرحى بانفجار داخل مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية (فيديو)

Lebanon 24
30-01-2023 | 04:28
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قُتل ما لا يقل عن 19 شخصا في انفجار بمسجد في مدينة بيشاور الباكستانية، وفق ما أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر طبية.

 

وأشارت رويترز إلى ان معظم القتلى في انفجار مسجد بيشاور هم من رجال الشرطة.

 

وأفاد مسؤول بمستشفى بيشاور بوصول أكثر من 70 جريحا بيهم عدد من الحالات الحرجة بعد تفجير المسجد.

 

 
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من جهته، قال مسؤول في الشرطة الباكستانية لرويترز إن انفجارا وقع في مسجد كان به عدد كبير من المصلين في مدينة بيشاور بشمال غرب البلاد اليوم الاثنين.

 

وأضاف المسؤول سيكاندار خان "انهار جزء من المبنى ويعتقد أن الكثيرين تحت الأنقاض". (العربية)

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