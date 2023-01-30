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عربي-دولي

في أولى محطات جولته بالشرق الأوسط.. بلينكن يجتمع بالسيسي

Lebanon 24
30-01-2023 | 06:00
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أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي محادثات مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي يقوم بجولة شرق أوسطية تستمر ثلاثة أيام، وتأتي وسط تصاعد للعنف بين إسرائيل والفلسطينيين.

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وأفاد متحدث باسم الخارجية الأميركية بأن بلينكن ناقش مع السيسي سبل خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف في بيان أن بلينكن أشار أيضاً إلى "أهمية الدعم الدولي الموحد لإجراء انتخابات في ليبيا وسلط الضوء على أهمية الاتفاق السياسي الإطاري للتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني".

ووفق إفادة للسفارة الأميركية في مصر، فإن الزيارة تأتي لـ"تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وتعزيز السلام والأمن في المنطقة، بما في ذلك من خلال الدعم المشترك للانتخابات في ليبيا، والعملية السياسية الحالية في السودان بقيادة السودانيين".

وبحسب بيان السفارة الأميركية بمصر، فإن بلينكن "سوف يزور إسرائيل والضفة الغربية للتشاور حول الأولويات الدولية والإقليمية، والعلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية، والحفاظ على حل الدولتين، وحماية حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية".
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