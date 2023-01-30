في أولى محطات جولته بالشرق الأوسط.. بلينكن يجتمع بالسيسي

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وأفاد متحدث باسم الخارجية الأميركية بأن بلينكن ناقش مع السيسي سبل خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأضاف في بيان أن بلينكن أشار أيضاً إلى "أهمية الدعم الدولي الموحد لإجراء انتخابات في ليبيا وسلط الضوء على أهمية الاتفاق السياسي الإطاري للتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني".ووفق إفادة للسفارة الأميركية في مصر، فإن الزيارة تأتي لـ"تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وتعزيز السلام والأمن في المنطقة، بما في ذلك من خلال الدعم المشترك للانتخابات في ليبيا، والعملية السياسية الحالية في السودان بقيادة السودانيين".وبحسب بيان السفارة الأميركية بمصر، فإن بلينكن "سوف يزور إسرائيل والضفة الغربية للتشاور حول الأولويات الدولية والإقليمية، والعلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية، والحفاظ على حل الدولتين، وحماية حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية".