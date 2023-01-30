عن وضع "كورونا".. ماذا كشفت "الصحة العالمية"؟

Advertisement

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن كوفيد-19 ما زال يشكل حالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا.وأضافت المنظمة أن لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية عبرت عن قلقها بشأن استمرار المخاطر التي يثيرها كوفيد-19.ويأتي هذا القرار من المنظمة الدولية بعد 3 سنوات على إعلان المرض، الناجم عن تفشي فيروس كورونا، حالة صحية طارئة ذات أبعاد عالمية.واتبع المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس توصيات لجنة الطوارئ حول كوفيد-19، وهي لجنة خبراء اجتمعت الجمعة للمرة الرابعة عشرة، وفق ما جاء في بيان، وذلك بعدما كان أبلغ أنه يرى من السابق لأوانه خفض مستوى الطوارئ، بحسب ما ذكرت فرانس برس.