تحت عنوان: "استهداف شاحنات في سوريا.. تلميح لدور إسرائيلي ومقتل قيادي إيراني"، جاء في العربية:

Advertisement

بعدما استهدفت طائرات مجهولة، شاحنات تبريد في قرية الهري بريف البوكمال شرقي دير الزور على الحدود العراقية، فجر الاثنين، ما أدى إلى تدميرها ومقتل وإصابة من بداخلها، رجّح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن يكون الاستهداف إسرائيلياً، حسبما نقلت "العربية".وكشف المرصد نقلا عن مصادره، أن إسرائيل قد تكون وراء قصف قافلة تابعة لمجموعات إيرانية قرب القائم.كما أكد المرصد مقتل قيادي في المجموعات الإيرانية واثنين من مرافقيه من جنسيات غير سورية، نتيجة تجدد الاستهداف الجوي من الطائرات المسيرة، حسب "العربية".وأضاف أن القصف تجدد في منطقة البوكمال السورية قرب القائم على المنطقة الحدودية بعد ساعات من توقفه.يشار إلى أن تلك المنطقة تتعرض بين الحين والآخر لضربات مماثلة. (العربية)