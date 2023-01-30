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عربي-دولي

بين بلينكن وشكري.. هذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
30-01-2023 | 07:00
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أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري تفاصيل اللقاء الذي جمعه مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، مشيراً إلى أنه تم بحث قضية سد النهضة.

وقال شكري، إن مصر تعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية علي إرساء الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط، لافتا إلى أن الوضع في الشرق الاوسط وتحديدا القضية الفلسطينية كانت حاضرة بقوة خلال مباحثاته مع نظيرة الأميركي أنتوني بلينكن صباح اليوم، حيث أكدا أهمية منع أي نوع من التصعيد وإيجاد اطار سياسي وحل القضية على مبدأ حل الدولتين.
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وأوضح وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأميركي أن المباحثات تطرقت لملف سد النهضة والعمل المشترك للحفاظ على كافة الأطراف والتوصل لاتفاق على أساس قانوني، موضحاً أن المباحثات تطرقت كذلك للوضع في ليبيا والسودان وأهمية العمل المشترك لمواجهة كل التحديات والتغلب عليها، مضيفا: "نعمل سويا لعمل اللجنة المشتركة بمناسبة مئوية العلاقات وهو ما يمثل أهمية كبيرة".

وانطلقت صباح اليوم جلسة المباحثات الثنائية الموسعة بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأميركي أنتونى بلينكن، في مقر وزارة الخارجية المصرية، وتتناول المباحثات عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك وتطورات الاوضاع في الشرق الاوسط والوضع في منطقتي المشرق والمغرب العربي.
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