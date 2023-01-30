فرنسا تدعو الإسرائيليين والفلسطينيين لوقف العنف

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وخلال محادثات هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "ذكّر ماكرون بضرورة أن يتجنّب الجميع اتّخاذ تدابير من شأنها تأجيج دوامة العنف"، وفق بيان للرئاسة الفرنسية.