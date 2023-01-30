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عربي-دولي

فرنسا تدعو الإسرائيليين والفلسطينيين لوقف العنف

Lebanon 24
30-01-2023 | 10:30
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، الإسرائيليين والفلسطينيين إلى "عدم تأجيج دوامة العنف"، بعد الهجومين اللذين شهدتهما القدس الشرقية واستشهاد فلسطيني على يد حرّاس إسرائيليين.

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وخلال محادثات هاتفية أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "ذكّر ماكرون بضرورة أن يتجنّب الجميع اتّخاذ تدابير من شأنها تأجيج دوامة العنف"، وفق بيان للرئاسة الفرنسية.
وذكر الإليزيه أن ماكرون "أبدى مجدداً استعداده للمساهمة في استئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
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