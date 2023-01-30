Advertisement

عربي-دولي

الخارجية الروسية: إيران لم تطلب من روسيا المساعدة بالتحقيق في هجوم المسيرات في أصفهان

Lebanon 24
30-01-2023 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1033781-638106863507255503.jpg
Doc-P-1033781-638106863507255503.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو إن إيران لم تلجأ حتى الآن إلى روسيا للمساعدة في التحقيق في هجمات المسيرات على مجمع صناعي في أصفهان.

وردا على سؤال صحفي بهذا الشأن أجاب رودينكو: "لم تصل إلينا أي دعوات من هذا النوع عبر القنوات الرسمية".
Advertisement

وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، سابقا، بتعرض مستودع للذخيرة تابع لوزارة الدفاع الإيرانية حيث وقع انفجار قوي ليلة الأحد الماضي، لهجوم بالمسيرات.

وأدانت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق من هذا اليوم هجوم أصفهان، محذرة من أنه قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها. (روسيا اليوم)     
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2023-01-30
11:21 | 2023-01-30
11:00 | 2023-01-30
10:30 | 2023-01-30
10:00 | 2023-01-30
09:14 | 2023-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website