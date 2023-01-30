الخارجية الروسية: إيران لم تطلب من روسيا المساعدة بالتحقيق في هجوم المسيرات في أصفهان

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قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو إن إيران لم تلجأ حتى الآن إلى روسيا للمساعدة في التحقيق في هجمات المسيرات على مجمع صناعي في أصفهان.وردا على سؤال صحفي بهذا الشأن أجاب رودينكو: "لم تصل إلينا أي دعوات من هذا النوع عبر القنوات الرسمية".وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، سابقا، بتعرض مستودع للذخيرة تابع لوزارة الدفاع الإيرانية حيث وقع انفجار قوي ليلة الأحد الماضي، لهجوم بالمسيرات.وأدانت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق من هذا اليوم هجوم أصفهان، محذرة من أنه قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها. (روسيا اليوم)