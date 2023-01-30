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بيسكوف ينصح شولتس بقراءة كتب التاريخ

Lebanon 24
30-01-2023 | 11:30
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نصح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف المستشار الألماني أولاف شولتس بقراءة كتب التاريخ.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الاثنين، حيث أجاب ردا على سؤال حول الكتب التي يقرأها بوتين، وماذا كان من الممكن أن يوصي المستشار الألماني شولتس بقراءته، وتابع: "لا يحق لي تقديم توصيات، إلا أنه سيكون من الجيد أن يقرأ كتب التاريخ".
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وكانت الحكومة الألمانية قد أعربت عن اعتزامها تشكيل كتيبة من دبابات "ليوبارد-2" في أوكرانيا، حيث تخطط لتوفير 14 دبابة من "ليوبارد-2" طراز A6، من مخزون الجيش الألماني في المرحلة الأولى. كما أعلنت بولندا عن استعدادها لنقل 14 دبابة "ليوبارد-2" إلى أوكرانيا كجزء من التحالف الدولي، وقبلها نقلت بولندا فعليا حوالي 250 دبابة T-72 إلى أوكرانيا، فيما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن تزويده أوكرانيا بـ 31 دبابة من طراز "أبرامز" الأميركية. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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