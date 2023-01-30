لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية... ما هي الأدوية الحرجة؟

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حدثت منظمة الصحة العالمية قائمتها للأدوية الحرجة التي يجب تخزينها لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية، وتشمل هذه المخزونات الأدوية التي تمنع أو تقلل من التعرض للإشعاع، أو تعالج الإصابات بمجرد حدوث التعرض.وذكر تقرير منظمة الصحة العالمية أنه في حالات الطوارئ الإشعاعية قد يتعرض الناس للإشعاع بجرعات تتراوح بين الخفيفة والثقيلة التي قد تهدد الحياة.وبدورها، قالت الدكتورة ماريا نيرا القائمة بأعمال المدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية، إن الحكومات بحاجة إلى إتاحة العلاجات للمحتاجين بسرعة، ومن الضروري أن تكون الحكومات مستعدة لحماية صحة السكان والاستجابة الفورية لحالات الطوارئ، ويشمل الحصول على إمدادات جاهزة من الأدوية المنقذة للحياة التي ستقلل من المخاطر وتعالج الإصابات الناجمة عن الإشعاع، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة.وأضاف التقرير، أنه قد تؤدي حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية إلى التعرض لجرعات إشعاعية عالية قد تؤدي إلى عواقب صحية وخيمة أو حتى الموت؛ لذلك من المهم للغاية أن تستجيب الحكومات بسرعة لمثل هذه التهديدات، ومع ذلك لا تزال العديد من البلدان تفتقر إلى العناصر الأساسية للتأهب للطوارئ الإشعاعية، وفقًا للتقارير السنوية التي ترفع إلى أمانة منظمة الصحة العالمية.