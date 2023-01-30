سحابة "أم اللؤلؤ" النادرة تظهر فوق اسكتلندا

Advertisement

رصد مراقبو السماء في اسكتلندا مشهداً نادراً مساء الأحد، إذ شاهدوا سحابة صدفية تعرف باسم "أم اللؤلؤ".وتعدّ هذه السحابة من أعلى السحب التي يمكن رصدها في الغلاف الجوي، إذ أنها تتشكل في ظروف شديدة البرودة، وتعرف بألوانها المتلألئة، لذلك يشار إليها باسم "أم اللؤلؤ".وقال أحد راصدي الطقس في خدمة "بي بي سي ويذر": "سحابة صدفية مذهلة رصدت عند غروب الشمس الليلة مع بعض طيور النورس تحلق فوقها. يا له من منظر رائع".وتعدّ هذه السحابة ظاهرة نادرة في المملكة المتحدة إذ لا تتوفّر لها عادة الظروف شديدة البرودة المطلوبة. (بي بي سي)