للمرّة الأولى... إقامة قداس في السعوديّة (فيديو)

أقامت الكنيسة المصرية قداسا للمسيحيين في السعودية بتكليف من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.



وقام الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، بزيارة تفقدية إلى الأقباط المصريين المقيمين في السعودية، وذلك لمدة شهر انتهت بإقامة القداس الإلهي ليلة عيد الميلاد مساء 6 كانون الثاني 2023، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية. (روسيا اليوم)

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