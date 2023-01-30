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عربي-دولي

ستولتنبرغ: بوتين لم يغير الهدف النهائي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

Lebanon 24
30-01-2023 | 14:30
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قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يغير الهدف النهائي من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونقل موقع الناتو على الإنترنت عن ستولتنبرغ قوله: "لا نرى بوادر على أن الرئيس بوتين قد غير الهدف النهائي للحرب وهو السيطرة على أحد الجيران... على أوكرانيا.. موسكو تستعد "ليس للسلام، بل لعكس ذلك".
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وأضاف أن "روسيا تحشد أكثر من 200  ألف جندي وربما أكثر". 

وقال: "يستقدمون أسلحة جديدة، والمزيد من الذخيرة، ويزيدون إنتاجهم منها، وكذلك يشترون أسلحة من دول استبدادية مثل إيران وكوريا الشمالية"، حسب زعمه. (روسيا اليوم) 
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