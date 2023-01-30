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وتابع البيان: "إن إصرار هذه العصابات على ارتكاب المجازر المهولة وضرب الأمن والاستقرار في بلاد المسلمين يستدعي تعاونا وثيقا بين حكومات هذه الدول لملاحقة هؤلاء القتلة الذين يتلطّون زورا خلف الدين، وتبيين فكرهم الضّال والمنحرف ومحاصرته والقضاء عليه".وختم: "إن حزب الله إذ يدعو السلطات الباكستانية إلى تكثيف إجراءاتها الأمنية وملاحقة هؤلاء المجرمين ووضع حدّ لإرهابهم، يتقدم من عوائل الشهداء بأحر التعازي ويسأل الله لهم الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل".