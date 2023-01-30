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عربي-دولي
بايدن: أميركا لن تقدم لأوكرانيا مقاتلات "إف-16"
Lebanon 24
30-01-2023
|
16:59
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، إن بلاده لن تقدم لأوكرانيا مقاتلات "إف-16" لمساعدتها في التصدي للغزو الروسي.
ورداً على سؤال لصحافيين في البيت الأبيض بعد عودته من بالتيمور في ولاية ميريلاند، عما إذا كان يؤيد إرسال هذه المقاتلات إلى كييف كما طلب منه ذلك عدد من المسؤولين الأوكرانيين، أجاب بايدن "لا".
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وترددت أنباء عن ضغوط من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) للموافقة على إرسال مقاتلات من "إف 16" المعروفة بقدراتها على إسقاط الطائرات المسيّرة وأنظمة الصواريخ المتقدمة.
وجاء النفي ليغلق باب الاحتمالات والتكهنات حول إرسال هذا النوع من المقاتلات المتقدمة بعد ان أقدمت إدارته على إرسال 31 دبابة «أبرامز» إلى أوكرانيا وإقناع المانيا بإرسال دبابات «ليوبارد». كما أعطت الأخيرة الضوء الأخضر لحلفاء اخرين لإرسال معدات عسكرية ألمانية الصنع إلى كييف.
من جهة أخرى، سئل بايدن هل سيزور بولندا فأجاب أنه سيفعل لكنه لا يعلم الموعد بعد.
وكانت أنباء صحافية قد أشارت إلى أن الرئيس الأميركي سيزور بولندا المجاورة لأوكرانيا يوم 24 شباط المقبل، في الذكرى الأولى للهجوم الروسي على الثانية.
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