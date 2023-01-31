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عربي-دولي

حادثة طعن في بروكسل.. واعتقال المهاجم شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
31-01-2023 | 00:30
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اعتقلت الشرطة البلجيكية الشخص المسؤول عن هجوم بسكين في محطة مترو في بروكسل، أمس الاثنين.

 

وأسفر الهجوم عن إصابة ثلاثة حالة أحدهم حرجة بحسب الشرطة البلجيكية.

 

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من جانبه، أكد مراسل "العربية/الحدث" أن حادثة الطعن وقعت قرب مبنى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مضيفاً أن شرطة بلجيكا تحقق بدوافع المشتبه به.

 

كما أفاد بأن السلطات البلجيكية أكدت أن منفذ اعتداء مترو بروكسل مصاب باضطراب عقلي.

 

سرعة توقيف المهاجم

 

إلى ذلك، قال رئيس بلدية بروكسل، فيليب كلوز، في تغريدة على تويتر "هجوم بسكّين في محطة شومان: التنسيق مع مختلف أجهزة الشرطة (...) أتاح بسرعة توقيف المهاجم".

 

من ناحيته، قال مكتب المدّعي العام الفدرالي إنّه "حتّى الآن" لم يُطلب منه وضع يده على هذه القضية.

 

سيدة تناشد

وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس صودف وجوده في المكان عدداً من عناصر الشرطة بثياب مدنية وهم يهرعون إلى منصّة في محطة مترو شومان التي تبعد بضع عشرات من الأمتار من مقرّ المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي.

 

ورأى الصحافي امرأة تناشد الركّاب الذين كانوا بصدد دخول المحطة العودة إلى الخلف، وأخطرتهم بوجود شخص مسلّح بسكين في الداخل.

 

يذكر أن بروكسل شهدت حادثة طعن في تشرين الثاني 2022، حين قتل رجل شرطة طعنا قرب محطة قطار شمال العاصمة. (العربية)

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