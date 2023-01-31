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عربي-دولي

بعيد ميلاده الـ 61.. هكذا عايدت الملكة رانيا العاهل الأردني (صورة)

Lebanon 24
31-01-2023 | 00:00
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احتفلت الملكة رانيا العبد الله، بعيد ميلاد زوجها الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الحادي والستين.

 

ونشرت الملكة رانيا صورة عبر حسابها على "انستغرام" جمعتها مع العاهل الأردني، وعلقت عليها قائلة: "ليس هناك نعمة أكبر من أن أسير رحلة حياتي بجانبك. ممتنة لكل يوم معك".

 

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واحتفل ملك الأردن، في 30 كانون الثاني بعيد ميلاده الحادي والستين، وتحرص الملكة بشكل دائم على مرافقة زوجها الملك عبدالله خلال الزيارات الرسمية، وتظهر دائماً بإطلالات أنيقة ومختلفة. (العربية)

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