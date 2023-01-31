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عربي-دولي

بعد الهجمات الأخيرة في إيران وسوريا.. إسرائيل ترفع حالة التأهب

Lebanon 24
31-01-2023 | 01:00
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أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الاثنين، أن "إسرائيل رفعت مستوى الاستنفار خشيةَ انتقامٍ إيراني بعد الهجمات الأخيرة المنسوبة لها".

 

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، في خبر عاجل لها، إن "نقاشا يدور في المؤسسة الأمنية والعسكرية في الأيام الأخيرة حول توقيت الانتقام الإيراني"، لافتة إلى أنه بعد "الوعد الإيراني بالانتقام في أعقاب الهجوم المنسوب لإسرائيل في أصفهان، والهجمات ضد الشاحنات في داخل الأراضي السورية، فإن هذا بالتأكيد يُعزز التأهب في إسرائيل تحسباً لاحتمال انتقام".

 

وأوضحت أنّ "الجيش الإسرائيلي رفع درجة الاستنفار خشية انتقام إيراني، ومن بين السيناريوهات التي يجب أخذها بالحسبان، إطلاق مسيّرات أو قذائف صاروخية أو صواريخ من اليمن أو سوريا أو العراق، بالطبع أيضا مسيرات انتحارية هي من بين الاحتمالات".

 

وكان مصدر أمني قال لـ"سبوتنيك"، إن "طائرات لا يعرف مصدرها، استهدفت شاحنات في منطقة البوكمال شرقي سوريا، بعد عبورها من العراق".

يأتي ذلك بعد وقوع انفجار قوي، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران. وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، إن انفجار المصنع العسكري في أصفهان ناجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا في وقت سابق، عن مصدر مطلع، قوله إن "3 مسيرات من طراز كوادكوبتر محملة بقنابل صغيرة نفذت هجوم أصفهان"، مشيرا إلى أن "نوع المسيرة المستخدمة في الهجوم يؤكد أنه تم تنفيذه من داخل البلاد". (سبوتنيك)

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