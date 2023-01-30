سعيد: تدنّي الإقبال في الانتخابات يظهر عدم ثقة التونسيين في البرلمان

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قال الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الاثنين إن الإقبال المتدني للغاية في الانتخابات البرلمانية يظهر أن التونسيين لم يعد لديهم ثقة في البرلمان بسبب "العبث" الذي حصل فيه خلال العقد الماضي، رافضا اعتبار ذلك دليلا على تراجع شعبيته.أعلنت هيئة الانتخابات التي عينها سعيد نفسه أن 11.4 في المئة فقط من الناخبين صوتوا يوم الأحد في جولات الإعادة للانتخابات البرلمانية، واعتبر منتقدوه أن مراكز الاقتراع الفارغة دليلا على ازدراء شعبي واسع لبرنامجه السياسي وسيطرته شبه الكاملة على كل السلطات.ودعت أحزاب المعارضة سعيد إلى الاستقالة بعد ما وصفته بالفشل الكبير في الانتخابات، قائلة إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة ستكون السبيل الوحيد للخروج من الأزمة. لكن سعيد رفض اتهامات من وصفهم بالخونة.وأضاف: "90 في المئة لم يصوتوا. هذا يؤكد أن التونسيين لم يعودوا يثقون بهذه المؤسسة. خلال العقد الماضي كان البرلمان مؤسسة تعبث بالدولة وكان دولة داخل الدولة".وأوضح خلال لقاء مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن: "عمقنا الشعبي أكبر من عمقهم الشعبي".