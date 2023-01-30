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أمين مجلس التعاون يُدين تفجير بيشاور في باكستان

Lebanon 24
30-01-2023 | 21:00
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أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف التفجير الإرهابي الانتحاري الذي استهدف مسجداً في مدينة بيشاور الباكستانية وأدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأبرياء.
وأكد الحجرف في بيان وقوف مجلس التعاون مع حكومة باكستان في مواجهة الإرهاب والمتطرفين، مشيراً إلى موقف مجلس التعاون الثابت تجاه الإرهاب بجميع أشكاله ودوافعه، معرباً عن استنكاره هذه الجريمة النكراء التي تتنافى مع جميع الشرائع والقيم الإنسانية.
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وعبّر عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب باكستان راجيا للمصابين الشفاء العاجل.


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