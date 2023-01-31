جريمة بشعة هزت بلدا عربياً.. قتل عائلته حرقاً أثناء نومهم!

في جريمة مروعة، أقدم شاب ليبي على حرق أفراد عائلته الخمسة، بعدما سكب البنزين في محيط المنزل وأشعل النار فيه أثناء نومهم.

وفي التفاصيل، كشفت وزارة الداخلية الليبية، في بيان أمس الاثنين، ملابسات مقتل عائلة مكونة من 5 أفراد في مدينة غريان غرب البلاد، بعد نشوب حريق بمنزلهم، وقالت إن التحقيقات أسفرت عن الوصول إلى المتهم الرئيسي وهو الابن البكر للعائلة وأحد الناجين من الحريق.

مع سبق الإصرار والترصد

وأوضحت أن الجاني اعترف بقيامه متعمّدا ومع سبق الإصرار والترصد بقتل والديه وأخيه وأخواته بمنزلهم عقب انتظارهم حتى نومهم.

وجاء في اعترافاته، أنه عند الساعة الثالثة صباحا، أحضر وعاء سعته 7 لترات به مادة البنزين وقام بسكبها في أنحاء المنزل، وقبل وصوله أمام الباب الرئيسي تعثر بأخيه الناجي الثاني الذي كان نائما هو الآخر وتمكن من الخروج، ثم قام بإضرام النار بالمنزل لتضليل العدالة.

ما السبب؟

وأشارت الوزارة إلى أن المتهم أكد أن سبب ارتكابه لهذه الواقعة، هو سوء معاملة أفراد أسرته له بممارسة ضغوط عليه، وأكدت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتم إحالته الى النيابة العامة.

يذكر أنه في الفترة الأخيرة، ارتفعت معدلات الجريمة بمختلف أنواعها في ليبيا، خاصة جرائم قتل الأقارب، مما أثار قلقا وخوفا شعبيا، وسط دعوات تطالب بمزيد تعزيز الأمن وبتفعيل عقوبات رادعة على المجرمين. (العربية)