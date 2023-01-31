ثيران هائجة تركض في شوارع مكة.. ما القصة؟ (فيديو)

في حادثة غريبة، ركضت ثيران سائبة في إحدى طرق مكة المكرمة، معطلة سير المركبات ومثيرة الخوف بسبب اقترابها من المحال التجارية في حي النورية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الحادثة، وسط مطالبة بالسيطرة عليها ومحاسبة مالكها.

وفي هذا السياق، قال المهتم بالحياة الفطرية والناطق باسم جمعية "رحمة" للرفق بالحيوان حمزة الغامدي لـ"العربية.نت": "قد تتسبب المواشي السائبة داخل النطاق العمراني في حوادث خطيرة قد تصل حتى إزهاق الأرواح البشرية أو الإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة. وطالما شاهدنا آثار الاصطدام بالإبل في الطرق السريعة، وكم تسببت في وفيات وإصابات خطيرة وتلف للسيارات، مما دعا وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى فرض غرامات مالية على ملاك المواشي السائبة تصل إلى 10 آلاف ريال".

وتابع: "كما ألزمت الوزارة ملاك الإبل بترقيم إبلهم بالمايكروشيب حتى يميز كل حيوان عن الآخر عبر الرقم التسلسلي الخاص به"، لافتاً إلى أنه في المرحلة التالية سيتم إلزام ملاك باقي المواشي والحيوانات، حتى الحيوانات الأليفة، بذلك.

وأضاف: "أما عن الفيديو الرائج، فقد شاهدنا الثيران وهي تنطلق بين السيارات والمارة في منطقة مزدحمة بالسكان، مما يعرض حياة الآخرين وممتلكاتهم للخطر، ومما يجعل فرصة حدوث إصابات أكبر".

كما أكد الغامدي أنه "بغض النظر عن ظروف الحادثة وأسبابها وتفاصيلها، فإن الموقف خطير جداً. واقترح إيجاد وحدة خاصة بالسيطرة على الحيوانات السائبة حتى يتم الاتصال بها في مثل هذه المواقف". (العربية)

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