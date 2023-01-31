فضيحة في غواصة نووية... هذا ما تمّ وضعه بدلاً من البراغي!

Advertisement

أمر قادة البحرية الملكية البريطانية بإجراء تحقيق مستعجل، بعدما تسبب خطأ فادح ارتكبه عمال شركة متعاقدة مع البحرية بتعريض غواصة نووية لكارثة.وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، بأن عمال الشركة أصلحوا براغ محطمة بمادة "السوبر غلو"، وهي مادة لاصقة قوية تستخدم في المنازل لكنها لا تصلح في قطعة بحرية تعمل بالطاقة النووية.ومما يزيد من فداحة الأمر، أن هذه البراغي كانت ضرورية لأنابيب التبريد الخاصة بمفاعل الغواصة النووية "أتش أم أس فانغارد"، التي تعد أضخم الغواصات التي أنتجتها المملكة المتحدة.وانفصلت تلك البراغي أثناء عملية إصلاح، وصفت بـ"غير المتقنة"، وعوضا عن إبلاغ عمال الشركة البحرية البريطانية بالفشل في الإصلاح وتعديل الخلل في الأسطوانات المتضررة، لجأوا إلى استخدام "السوبر غلو".وفي وقت لاحق، تحدث العمال عن خلل إجرائي، لكنهم تكتموا على التفاصيل، بما في ذلك مسألة البراغي المتفككة و"السوبر غلو". (سكاي نيوز)