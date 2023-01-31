السيسي يوافق على تعديل قوانين الأزهر الشريف

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نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.واستبدلت المادة الأولى عبارة الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016م، بعبارة نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م، وعبارة الخدمة المدنية بعبارة نظام العاملين المدنين بالدولة، أينما وردت فى القانون رقم 103 لسنة 1961م المشار إليه بعدما ألغى قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.واستبدلت المادة الثانية المادتين 93 مكررًا 3 بند2، 93 مكررًا 4 من القانون رقم 103 لسنة 1961م فاستثنت المادة 93 مكررًا 3 بند2 من شرط إجازة التأهيل التربوي مُحفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربي، والحاصلين على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع، وليسانس الدراسات الإنسانية قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة إخصائي.وأجازت المادة 93 مكررًا 4 الفقرة الثانية فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيا من شاغلي وظائف معلم مساعد لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر الشريف بعد أخذ رأى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيًا دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء.وذلك أسوة بما هو معمول به فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم بموجب القانون رقم 16 لسنة 2019م. (روسيا اليوم)