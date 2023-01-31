الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

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أفادت الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء بأن متطوعين من الفصائل الهجومية، بدعم من الطيران وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، حرروا بلدة بلاغوداتنويه في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن ذلك جرى نتيجة العمليات الهجومية الناجحة على محور دونيتسك، مضيفة أن خسائر العدو على هذا المحور شملت نحو 50 جنديا، ومدفعا ذاتي الدفع Caesar فرنسي الصنع، ومدفعا من طراز M-777 أمريكي الصنع، ومدافع هاوتزر "مستا-بي".وذكرت الدفاع الروسية أن إجمالي قتلى الجيش الأوكراني خلال يوم بلغ 40 جنديا على محور جنوب دونيتسك، و60 جنديا على محور كراسني ليمان، و45 آخرين على محور كوبيانسك.وفي ما يلي أبرز النقاط الأخرى الواردة في تقرير الدفاع الروسية:تدمير مستودعين لذخيرة المدفعية في دونيتسكتدمير اثنين من المدافع ذاتية الحركة من طراز "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مستودعين للذخيرة في خيرسونإصابة 84 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 126 منطقةإسقاط مروحية من طراز "مي-8" في خيرسون، وخمس مسيرات في مناطق متفرقة، واعتراض ثلاث قذائف من راجمات الصواريخ HIMARSمجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 381 طائرة، و206 مروحيات و2987 طائرة بدون طيار، و402 من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات، و7691 دبابة ومدرعة أخرى، و997 راجمة صواريخ، و3970 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و8229 مركبة عسكرية خاصة. (روسيا اليوم)