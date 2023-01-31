Advertisement

عربي-دولي

دبلوماسي روسي: برنامج إيران النووي تجاوز إطار خطة العمل الشاملة المشتركة

Lebanon 24
31-01-2023 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1034091-638107711514426762.jpg
Doc-P-1034091-638107711514426762.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن انسحاب واشنطن من خطة العمل الشاملة المشتركة، دفع طهران نحو تطوير برنامجها النووي.

وأشار أوليانوف، الذي يترأس الوفد الروسي في محادثات فيينا، إلى أن برنامج إيران النووي بات الآن يتجاوز الحدود التي حددتها الصفقة من جميع النواحي تقريبا، لكن هذه الخطوات تتسم بالطابع التراجعي.
Advertisement

وأضاف: "بذلت الولايات المتحدة قصارى جهدها لدفع تطوير البرنامج النووي الإيراني بشكل ملحوظ من الناحيتين الكمية والنوعية. وهنا يجب الاعتراف بأن واشنطن نجحت في ذلك - تجاوز الإيرانيون من جميع النواحي تقريبا الحدود التي حددتها خطة العمل الشاملة المشتركة، ومضوا قدما حتى مقارنة بما كان لديهم قبل إبرام الصفقة في عام 2015. ومع ذلك يبقى كل ما يجري تحت المراقبة الكاملة واليقظة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بالإضافة إلى ذلك، يبقى من الممكن التراجع عن الخطوات التي اتخذتها إيران خارج خطة العمل الشاملة المشتركة، ولا يتطلب تحقيق ذلك سوى القليل - العودة إلى طاولة مفاوضات فيينا واستعادة الاتفاق النووي".

ونوه الممثل الروسي، بأنه تتم مناقشة تطور برنامج إيران النووي من حيث المبدأ في كل جلسة من جلسات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "لكن كل هذا لا علاقة له بالعمليات السياسية والدبلوماسية الحقيقية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:40 | 2023-01-31
09:30 | 2023-01-31
09:00 | 2023-01-31
08:00 | 2023-01-31
08:00 | 2023-01-31
07:48 | 2023-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website