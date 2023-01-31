Advertisement

عربي-دولي

تحذير.. الأوضاع في السجون الإسرائيلية خطيرة جداً!

Lebanon 24
31-01-2023 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1034093-638107713558005506.jpg
Doc-P-1034093-638107713558005506.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر نادي الأسير الفلسطيني، تقريراً حول آخر التطورات في السجون الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن حالة من التوتر تسود، بعد عمليات اقتحام نفذتها القوات الإسرائيلية.

وقال نادي الأسير إنه في سجن (الدامون)، نفذت إدارة السجون عملية قمع واسعة بحق الأسيرات رافق ذلك اعتداءات عليهن، وحولت غرف الأسيرات إلى زنازين بعد تجريدهن من كافة مقتنياتهن.
Advertisement

وفي سجن (النقب)، ما تزال حالة من التوتر الشديد تسود أقسام (27 و26) بعد أن أعلن 120 أسيراً في القسمين المذكورين، الإضراب المفتوح عن الطعام يوم أمس، وذلك احتجاجا على استمرار عزلهم بشكل جماعي، وتجريدهم من الأدوات الكهربائية، ومستلزماتهم الأساسية.

يذكر أن السجون وعلى مدار الثلاثة أيام الماضية وحتى اليوم تشهد حالة من التوتر الشديد، بعد عمليات اقتحام، بحق عدة أقسام في سجون (عوفر، النقب، ومجدو، والدامون)، رافقت ذلك عمليات اعتداء واسعة بحق الأسرى، وعزل العشرات منهم بشكل جماعي، وتجريدهم من مقتنياتهم.

وأكد نادي الأسير أن "الأوضاع في السجون ذاهبة نحو ما هو أكثر خطورة في ظل المعطيات الراهنة والمتصاعدة بحقّ الأسرى، والتي تتماهى فعليا مع التهديدات المتصاعدة من الوزير الفاشي إيتمار بن غفير"، محملا إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى والأسيرات، في ظل تصاعد الهجمة والوحشية بحقهم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:44 | 2023-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2023-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:41 | 2023-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2023-01-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2023-01-31
17:30 | 2023-01-31
17:00 | 2023-01-31
16:59 | 2023-01-31
16:45 | 2023-01-31
16:43 | 2023-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website