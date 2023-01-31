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دولة عربية تعدل أحكام قانون "الخدمة الوطنيّة".. من هي؟

Lebanon 24
31-01-2023 | 09:30
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قررت السلطات الإماراتية إعفاء الابن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما من الخدمة الوطنية بشكل نهائي، مبينة أن من لديه أخوات إناث لا يعتبر وحيدا.

وأعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014، بحيث يُعفى من الخدمة الوطنية نهائيا الابن الوحيد لأبيه أو لأمه أو كليهما.
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وذكرت الهيئة أنه لا يعتبر وحيدا من كان لديه أخوات إناث، على أن يثبت ذلك في الأوراق الرسمية من الجهة المختصة بالدولة، ويستثنى من ذلك من يبدي رغبته في الالتحاق بالخدمة متى استوفى الشروط الأخرى المقررة بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفي هذه الحالة يتعين قضاؤه مدة الخدمة بالكامل، ولا يجوز استدعاؤه للقتال في الخطوط الأمامية.
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