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عربي-دولي

السفيرة الأميركية في العراق: مستعدون لمساعدة بغداد على بناء منظومة كهرباء

Lebanon 24
31-01-2023 | 10:30
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قالت السفيرة الأميركية لدى العراق، أليانا رومانوسكي إنّ "العراقيين يستحقون اقتصاداً متنوعاً وحديثاً ووظائف ذات أجور جيدة".
وفي تغريدة لها عبر "تويتر"، قالت رومانوسكي: "لتحقيق ذلك، من الضروري بناء منظومة كهرباء على مستوى عالمي".
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كذلك، فقد أكدت أن "الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل للقيام بهذا المسعى المهم".

ومع استمرار أزمة الدولار في العراق، وانخفاض سعر العملة المحلية، تظاهر مئات العراقيين، خلال الأسبوع الأخير من كانون الثاني، أمام مقر البنك المركزي في بغداد مطالبين بتخفيض سعر الدولار.

وتزامن تراجع قيمة العملة العراقية مع فرض ضوابط جديدة على الحوالات، وحرمان بعض البنوك من المشاركة في مزادات بيع العملة.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أقر ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار للبنوك التجارية العراقية في تشرين الثاني.

وأشارت وكالة "رويترز" في تقرير سابق، إلى أن مجمل الخطوات التي اتخذت، والتي ترتبط بالدولار هدفها "وقف تهريب العملة الأجنبية إلى إيران".
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