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الأسطول الشمالي الروسي ينقذ فرنسيا في المحيط الأطلسي

Lebanon 24
31-01-2023 | 12:30
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أنقذت مفرزة من السفن الحربية التابعة للأسطول الشمالي الروسي، بقيادة فرقاطة "الأدميرال غورشكوف"، مواطنا فرنسيا على متن يخت بعد أن كاد يغرق في المحيط الأطلسي.

وتلقى طاقم الناقلة المتوسطة "كاما" من مفرزة السفن الحربية التابعة للأسطول الشمالي، أثناء أدائهم مهام رحلة طويلة المدى في الجزء الأوسط من المحيط الأطلسي، إشارة طوارئ من يخت في محنة. ولمساعدة الطاقم، انحرفت الناقلة "كاما" عن الطريق وتوجهت إلى منطقة الحادث.
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وحينما نزل فريق التفتيش على اليخت، الذي رفع شخصا مع متعلقاته الشخصية وكلبه إلى متن الناقلة "كاما"، حيث تم إنقاذ المواطن الفرنسي لوكاس مونتو، الذي كان يقوم برحلة منفردة في المحيط الأطلسي، وأثناء عاصفة على اليخت، تعطلت أداة الملاحة وبدأت المياه في التدفق إلى اليخت. وبعد محاولة فاشلة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، أصدر إشارة استغاثة.

وشكر القائد العام للبحرية الأدميرال نيكولاي إيفمينوف المقر العسكري لمفرزة السفن الحربية في الأسطول الشمالي، وطاقم الناقلة "كاما" على أعمالهم المهنية في تقديم المساعدة إلى اليخت الذي وقع في محنة في المحيط المفتوح. (روسيا اليوم)           

المصدر: روسيا اليوم
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