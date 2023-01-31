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إقتصاد

قفزة في أسعار البنزين في الولايات المتحدة

Lebanon 24
31-01-2023 | 14:30
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تشهد أسعار البنزين ارتفاعا في الولايات المتحدة، حيث صعدت في شهر كانون الثاني 2023 بحسب محللين بنسبة 9.2% إلى مستوى 3.5 دولار للغالون أيّ 3.785 دولار لليتر.

وارتفع البنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في تاريخ البلاد في منتصف حزيران الماضي، حينها بلغ 5.03 دولار للغالون، لكن الأسعار انخفضت بعد ذلك وبلغت في نهاية كانون الاوّل 2022 مستوى 3.096 دولار.
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لكن الأسعار عادت للارتفاع في كانون الثاني 2023، إذ صعدت بنسبة 12.9% من مستوى شهر كانون الاول الماضي ووصلت إلى 3.5 دولار للغالون، فيما صعد الغالون في بعض محطات الوقود إلى 3.89 دولار للغالون.

وحذر خبراء من احتمال صعود أسعار البنزين إلى 4 دولارات للغالون بحلول الربيع القادم، وتحديدا في آذار 2023.

واعتبر خبراء أن مثل هذا الارتفاع الحاد في أسعار البنزين يمكن أن يمنع سلطات البلاد من محاربة التضخم بشكل فعال، فيما أشار آخرون إلى أن انخفاض التضخم قد يكون مؤقتا في الولايات المتحدة. (روسيا اليوم)

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